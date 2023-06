Sony: l'accordo tra Microsoft e Activision Blizzard non riguarda le esclusive, arriva l'ammissione

Il presidente di SIE Jim Ryan ha sempre saputo che il nodo dell'affare Activision Blizzard King / Microsoft non sono le esclusive. In un documento presentato al processo che vede contrapposta la casa di Redmond alla FTC, è apparsa l'ammissione di Sony della consapevolezza della compagnia che Microsoft non avrebbe mai pensato di rendere Call of Duty un'esclusiva console.

Per Ryan il nodo dell'affare è un altro, come si può leggere nell'email presentata in occasione della prima udienza: "Non stanno giocando alle esclusive. Pensano più in grande di così e hanno i soldi per fare mosse del genere. Ho passato molto tempo con Phil Spencer e Bobby Kotick e sono certo che continueremo a vedere Call of Duty su PlayStation negli anni a venire."

Di fatto Ryan ha ammesso che l'argomento Call of Duty è stato usato finora quasi come uno specchietto per le allodole, mentre l'obiettivo di Sony sarebbe sempre stato quello di frenare un affare che darebbe un vantaggio strategico a Microsoft, ossia un'enorme spinta in settori diversi da quelli di cui si dibatte di solito nell'ambiente. Magari proprio quello mobile, come già emerso in un altro momento del processo, dove ormai gira la fetta più grossa dei ricavi dell'industria dei videogiochi.