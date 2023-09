The Outer Worlds 2 avrà il multiplayer? Il sospetto da un annuncio lavorativo

Niente di certo

Il problema è che il legame tra l'annuncio e The Outer Worlds 2 è davvero labile. L'unico segno di contatto è l'Unreal Engine, ma per il resto il gioco di ruolo d'azione spaziale non viene mai citato direttamente. Quindi, è possibile che si tratti di un progetto completamente diverso.

Avowed, l'altro gioco già presentato di Obsidian, pare essere escluso, perché lo studio ha tagliato la modalità cooperativa in corso d'opera, rendendolo un'esperienza solo single player. Che ci possa essere un terzo gioco in sviluppo?

Difficile dirlo, anche se non è così improbabile come sembra. Accanto a progetti maggiori, Obsidian ha sempre portato avanti anche dei progetti minori. Ad esempio a un certo punto aveva in sviluppo il survival Grounded, realizzato da un team interno dalle dimensioni ridotte, Pentiment, progettato da Josh Sawyer, Avowed, il suo titolo di punta, e The Outer Worlds 2 stesso, cui sta lavorando la squadra di Tim Cain.

Facciamo un'ipotesi: considerato il successo di Grounded, il gioco dell'annuncio potrebbe essere il seguito ufficiale, che potrebbe avere un maggior focus sull'online.

L'ipotesi The Outer Worlds 2 è comunque affascinante. Alcuni credono che Obsidian voglia aggiungere il multiplayer per far rientrare il gioco nei casi di cui Microsoft consente la pubblicazione anche sulle console concorrenti, leggasi PS5. Difficile dirlo, sinceramente, ma vista la vaghezza del tutto, ogni speculazione può essere considerata valida in quanto tale.