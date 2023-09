PlayStation Store: giochi a meno di 3€ per PS4 e PS5, le offerte imperdibili di metà settembre

Tramite il PlayStation Store sono in corso molteplici sconti in questa metà settembre 2023 e, tra le migliaia di offerte, sono disponibili anche una serie di giochi a prezzi veramente bassissimi. Ecco alcuni consiglia di giochi a meno di 3 euro per PS4 e PS5. Potete trovare tutte le promozioni qui.

Iniziamo con The Talos Principle, un puzzle game in prima persona dal taglio filosofico. Si tratta di uno dei migliori giochi del genere degli ultimi anni e il suo seguito è in arrivo entro la fine del 2023. Si tratta quindi di un momento perfetto per scoprire questo gioco nel caso nel quale non l'abbiate ancora fatto: se siete fan dei giochi puzzle in stile Portal, non dovrebbe sfuggirvi. Include inoltre l'espansione Road to Gehenna. Cosa soli 2,99€.

Se preferite qualcosa di un po' più horror, potete optare per Remothered: Broken Porcelain, seguito di Tormented Fathers. Si tratta di un thriller psicologico e survival horror basato sulla furtività. Non è stato accolto benissimo dalla stampa, noi compresi, ma per soli 2,99€ potrebbe essere arrivato il momento di recuperarlo.

Sempre a 2,99€ potete trovare One Piece Pirate Warriors 3, per i fan della saga di Oda e per tutti coloro che hanno iniziato a scoprire i personaggi della Ciurma di Cappello di Paglia tramite la serie Netflix. Si tratta di un gioco d'azione di genere musou nel quale dobbiamo sconfiggere grandi gruppi di nemici usando i poteri speciali dei vari personaggi. La storia è originale e ci porta dal villaggio di Foosha al regno di Dressrosa, dominato dal malvagio Donquijote Doflamingo.

Per chi ama i soulslike, è possibile trovare Mortal Shell: Enhanced Edition per PS4 e PS5 a 2,99€. Si tratta di un gioco d'azione nel quale possiamo prendere possesso delle Shell, guerrieri con armi e armature uniche, che ci permettono di scegliere tra vari stili di combattimento mentre esploriamo il mondo di gioco e sconfiggiamo boss.