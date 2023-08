PS5 Slim e Pro potrebbero essere in arrivo, tra foto e dati di vendita

Si stanno intensificando le voci di corridoio sul possibile lancio di PS5 Slim e Pro, con la prima in particolare che sembra emergere con maggiore sicurezza visto anche il recente e presunto leak di un'immagine che ritrae la console in questione. In verità, sull'immagine non abbiamo alcuna certezza di veridicità, ma diverse fonti continuano a riferire che l'arrivo di nuovi modelli di PS5 sia ormai prossimo, con rumor alternati tra la possibilità di vedere PS5 Pro, PS5 Slim o tutte e due insieme, come successo in precedenza anche con PS4. I risultati finanziari di Sony sono indubbiamente positivi, con PS5 che ha raggiunto 41,7 milioni di console vendute, eppure sono anche al di sotto delle previsioni della compagnia, che ha riferito chiaramente come si aspettasse qualcosa di più dai dati del primo trimestre dell'anno fiscale.

Tuttavia, Sony è convinta di incrementare le vendite di PS5 nel corso dell'anno, cosa necessaria per raggiungere l'alta previsione di 25 milioni di console vendute nel corso dell'anno fiscale. Considerando che nel primo trimestre ne ha vendute 3,3 milioni, è chiaro che debba aumentare il ritmo e per farlo deve trovare qualche soluzione che spinga all'acquisto di hardware. Come unica uscita di rilievo in esclusiva da PlayStation Studios, al momento, c'è solo Marvel's Spider-Man 2, che potrebbe anche sostenere da solo il peso del ruolo di trascinatore delle vendite, ma un rilancio anche in termini di modelli hardware potrebbe essere l'ideale per vivacizzare le vendite. Per questo motivo, l'idea che PS5 Slim e Pro possano veramente arrivare nei prossimi mesi non è così astrusa.