Way of the Hunter: il trailer del DLC Tikamoon Plains dedicato alla savana, ora disponibile

L'esplorazione in questo DLC di Way of the Hunter sarà possibile a piedi, con UTV o in auto. Gli ambienti sono totalmente nuovi rispetto al gioco base.

Tikamoon Plains ci permette di esplorare molteplici paesaggi, che includono sia le montagne che i deserti, senza ovviamente dimenticare le savane. Potremo conoscere anche Malachi, una guida per i cacciatori che ci farà scoprire la natura africana. Avremo ovviamente accesso a vari armi da caccia, compresi archi e strumenti per ottenere trofei e decorare il nostro chalet.

È da oggi disponibile il DLC di Way of the Hunter dedicato alla savana, Tikamoon Plains . THQ Nordic ha quindi pubblicato un trailer dedicato che ci permette di immergerci nella natura africana.

Way of the Hunter, savana e non solo

Ricordiamo Way of the Hunter e i suoi DLC sono disponibili su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Tikamoon Plains costa 9.99€ e serve il gioco base per eseguirlo. Di norma il gioco costa 39.99€, ma su Steam in questo momento potete trovare il gioco in sconto al 50%.

Se siete interessati a tutti i contenuti aggiuntivi di Way of the Hunter, ovvero l'Hunter Pack, l'area Aurora Shores e l'appena pubblicato Tikamoon Plains, potete acquistare il Pass Stagionale, anch'esso in sconto del 50%. Il prezzo è 9.99€ in questo momento su Steam, lo stesso del singolo DLC ed è quindi conveniente prendere il pacchetto completo.

In Tikamoon Plains troveremo gnu striati, orici gazzella, iene maculate, leoni e non solo. Gli animali vivranno gli ambienti in modo naturale, andando in cerca delle fonti d'acqua e muovendosi nell'ombra per ripararsi dal caldo.