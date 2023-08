Black Myth: Wukong, un nuovo trailer verrà mostrato durante l'ONL della Gamescom 2023

Nuovo trailer e anche una demo?

L'ultima volta che abbiamo visto qualcosa del titolo in questione era in un buffo cortometraggio che annunciava un periodo d'uscita ancora piuttosto lontano, essendo stato fissato per l'estate 2024, ma i tempi sono maturi per vedere qualcosa di più concreto su questo gioco.



C'è però un'altra possibilità: oltre al probabile trailer che verrà mostrato per la Gamescom 2023, è possibile che nel medesimo periodo possa essere pubblicata anche una demo, considerando che un'iniziativa del genere è prevista già per il mercato cinese il 20 agosto 2023.

Sebbene una pubblicazione di questa in occidente non sia stata annunciata, con la conferma della presenza di Black Myth: Wukong alla Gamescom 2023 questa diventa una possibilità più concreta, anche se al momento si tratta solo di una supposizione.

Nel caso non lo conosciate, si tratta di un action in terza persona con elementi souls-like e ambientazione orientale mitologica, che sembra riprendere in maniera piuttosto decisa alcune suggestioni del celebre romanzo del XVI secolo Viaggio in Occidente.