Black Myth: WuKong, demo giocabile annunciata in Cina: verrà distribuita anche da noi?

Black Myth: WuKong, il promettente action RPG sviluppato da Game Science, vedrà l'arrivo di una demo giocabile il prossimo 20 agosto in Cina, ma non è chiaro se la versione di prova verrà distribuita o meno anche in occidente.

In uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S durante l'estate del 2024, Black Myth: WuKong ha ancora parecchio tempo davanti prima del lancio e immaginiamo dunque che la demo si limiterà a mostrare una piccola porzione del gioco.

In attesa di eventuali conferme sulla disponibilità anche in Europa e negli USA, Qi Yang, uno dei fondatori di Game Science, ha pubblicato l'artwork che vedete qui sotto per promuovere appunto l'uscita della demo il prossimo 20 agosto.