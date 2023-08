Battlefield: EA spiega brevemente cose sarà il nuovo gioco, parlando di 'ecosistema connesso'

Andrew Wilson, CEO di Electronic Arts, ha svelato durante una recente conferenza stampa della società che il prossimo capitolo del franchise di Battlefield sarà una "reimmaginazione di un ecosistema veramente connesso". Wilson non ha elaborato ulteriormente il concetto, quindi è difficile comprendere nel dettaglio cosa intenda. EA non ha nemmeno annunciato formalmente cosa è in serbo per il futuro del franchise di Battlefield, quindi è comprensibile che per il momento la compagnia non voglia dire troppo.

Le dichiarazioni di Wilson sono in linea con quanto condiviso dal lui stesso a maggio, quando ha detto che il team non sta costruendo solo un nuovo gioco di Battlefield, ma anche una piattaforma per i servizi live futuri.