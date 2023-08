Street Fighter 6, un video di gameplay da ben 24 minuti con Rashid

Street Fighter 6 si mostra con un nuovo video di gameplay, pubblicato in questo caso da IGN. Le sequenze, catturate per ben ventiquattro minuti, sono tutte dedicate al personaggio di Rashid, che torna in questo episodio della serie Capcom.

Disponibile dal 24 luglio, Rashid è uno dei combattenti inclusi nel Character Pass dell'Anno 1, che come saprete vedrà anche l'arrivo di A.K.I, Ed e Akuma al fine di irrobustire ulteriormente il roster del gioco.

Il filmato pubblicato da IGN fa un'ampia carrellata sullo spettacolare repertorio del guerriero mediorientale, capace con le sue mosse di creare vere e proprie correnti d'aria che ingabbiano l'avversario, esponendolo ad attacchi devastanti.