Saints Row: il DLC A Song of Ice and Dust ha data di uscita e primi dettagli

Volition e Deep Silver hanno annunciato l'espansione finale di Saints Row : si chiama A Song of Ice and Dust , un ovvio riferimento alla saga "A Song of Ice and Fire" (Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco) di George R.R. Martin. La data di uscita di questo DLC è fissata per l'8 agosto 2023 .

I precedenti DLC e contenuti di Saints Row

A Song of Ice and Dust è solo l'ultimo contenuto aggiuntivo per Saints Row. Il team di sviluppo è stato molto attivo e ha pubblicato contenuti come The Heist and the Hazardous (maggio 2023) e Doc Ketchum's Murder Circus (giugno 2023).

Non sono mancati anche aggiornamenti gratuiti come la recentissima patch 1.5 nota come Dustfaire che ha aggiunto il distretto Vallejo, il secondo dopo l'area Sunshine Springs. Oltre a nuovi contenuti ludici (come nuovi veicoli, emote e vestiti legati al DLC A Song of Ice and Dust) sono stati introdotti poi tanti miglioramenti tecnici e alla "quality of life", come una migliore gestione della grafica dei vestiti, dei livelli di difficoltà e una resa migliore dell'effetto bagnato sul personaggio.