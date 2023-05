Saints Row: annunciata la data di uscita del DLC The Heist and The Hazardous

Tramite un post su Twitter, gli sviluppatori di Volition hanno annunciata la data di uscita della prima espansione di Saints Row. Intitolato "The Heist and The Hazardous", il DLC sarà disponibile su PC e console a partire dal 9 maggio.

Lo stesso giorno, inoltre, sarà disponibile anche l'aggiornamento gratuito che introdurrà il nuovo distretto Sunshine Springs per tutti i giocatori. Si tratta di un quartiere altolocato che includerà nuove attività criminali da svolgere e farà anche da sfondo alle nuove missioni del DLC sopracitato.

Per quanto riguarda The Heist and The Hazardous, per il momento non è stato pubblicato un trailer che ne presenti i contenuti. Dal tweet di Volition apprendiamo che in questa nuova avventura dovremo vedercela con la fittizia star di Hollywood Chris Hardy, che ha avuto la pessima idea di fare il doppio gioco con il Boss, attirando le ire dei Saints Row.

Stando alla roadmap ufficiale di Saints Row, il DLC includerà nuove missioni della storia, eventi, oggetti per la personalizzazione cosmetica e molto altro ancora. Sono poi in programma altre due espansioni a pagamento, una luglio e agosto, con una modalità singleplayer inedita, missioni e altro ancora. Saranno accompagnate da altrettanti aggiornamenti gratuiti che introdurranno tra le altre cose nuove funzionalità e un altro distretto inedito.