Saints Row: un trailer presenta il distretto di Sunshine Springs, in arrivo con un update gratis

Volition ha pubblicato un nuovo trailer di Saints Row che presenta il distretto Sunshine Spring, che verrà introdotto nel gioco tramite un aggiornamento gratuito previsto per il mese di maggio.

Stando ai dettagli offerti dallo studio, questo quartiere ospiterà nuove attività da affrontare, negozi e molto altro ancora. Come possiamo vedere dal trailer, Sunshin Spring è il distretto dove vive la popolazione benestante di Santo Illeso, con villette, hotel di lusso, statue dorate e limousine dietro ogni angolo.

Inoltre, Sunshine Spring farà da sfondo all'espansione The Heist and the Hazardous inclusa nell'Expansion Pass e che arriverà anch'essa a maggio. Precisiamo nuovamente che sarà possibile accedere al distretto anche senza acquistare i DLC di Saints Row.

Si tratta del primo aggiornamento corposo per il gioco a cui seguiranno, stando alla roadmap ufficiale condivisa da Volition, la nuova modalità single player DOC Ketchum's Murder Circus (Expansion Pass) e nuove funzioalità, miglioramenti e altro a luglio, mentre ad agosto è prevista l'"espansione 3" e un nuovo distretto gratis per tutti.

Saints Row è disponibile su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Sulle pagine di Multiplayer.it trovate la nostra recensione del reboot della serie.