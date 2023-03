Saints Row: tutti i DLC e gli aggiornamenti del 2023 sono stati svelati

Volition ha annunciato tramite un comunicato ufficiale la mappa dei contenuti in arrivo nel 2023 di Saints Row, che includono nuovi DLC a pagamento inclusi nel Pass di Espansione, novità gratuite e una serie di miglioramenti.

Saints Row proporrà l'11 aprile 2023 un nuovo pacchetto gratuito di Dead Island 2: la città di HELL-A incontra il Weird West di Saints Row. Il contenuto proporrà oggetti cosmetici ispirati ai personaggi Jacob e Amy. Inoltre, ci sarà una nuova arma, una nuova emote, un cappello da fenicottero rosa e la statua di Carver lo Squalo per il quartier generale.

A maggio, invece, sarà il turno di Sunshine Springs, un nuovo quartiere di Santo Ileso. Sarà gratuito e includerà anche una serie di aggiornamenti alla "qualità of life" del gioco, con revisioni al combattimento, la modalità Selfie e non solo. Come parte del Pass di Espansione, invece, ci saranno tre nuove missioni - The Heist & The Hazardous - ambientate a Sunshine Springs legate a un noto attore che ingannerà i Saints.

La mappa dei contenuti di Saints Row

A luglio potremo invece ottenere Doc Ketchum's Murder Circus, una modalità di gioco single player legata al Pass di Espansione. Anche in questo caso ci saranno dei miglioramenti a Saints Row, con patch e non solo.

Si chiude ad agosto con il terzo pacchetto del Pass di Espansione: per il momento non ci sono dettagli definitivi su questo DLC di Saints Row. Ci sarà anche una nuova espansione del distretto e un aggiornamento sulla qualità della vita gratuito per tutti i giocatori.

Precisiamo che tutti i pacchetti del Pass di Espansione in arrivo potranno essere acquistati separatamente senza dover possedere l'intero Pass. Saints Row è disponibile su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.

Probabilmente la speranza è che questi contenuti ravvivino il gioco, visto che secondo alcune voci il futuro del franchise sarebbe a rischio dopo l'insuccesso del reboot.