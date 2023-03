Gran Turismo 7: supporto ai 120Hz, Super Formula e cambiamenti alla fisica forse in arrivo

Secondo quanto indicato da una segnalazione su Twitter poi rimbalzata su ResetEra, Polyphony avrebbe per errore caricato i dettagli della nuova patch di Gran Turismo 7 in anticipo. Le informazioni sono in giapponese e sono state tradotte con un traduttore automatico, quindi non vi è la certezza che siano completamente corrette. Tra le novità vi sono il supporto ai 120 Hz, le auto Super Formula, novità per la fisica e non solo.

Prima di tutto, l'update di Gran Turismo 7 segnala la presenza di cinque nuove auto, di cui però sapevamo già l'esistenza. Viene anche indicato che vi saranno nuovi layout per il Nurburgring Endurance, qualche nuovo evento, due nuovi menù extra e anche alcuni aggiustamenti per i tempi di completamento di alcune modalità, legati alle variazioni della fisica. Inoltre, pare che sia in arrivo il supporto ai 120 Hz con VRR: non è chiaro esattamente cosa si intenda, ma su ResetEra viene supposto che non si tratterà di una modalità a 120 FPS, quanto più una modalità che sblocca il frame rate.

Sono poi in arrivo delle modifiche alla fisica, come detto, riportate in lingua inglese. Le novità coinvolgeranno la fisica delle sospensioni, la fisica degli pneumatici, l'aerodinamica, un sistema anti-lag, cambiamenti alle impostazioni iniziali di alcune auto, miglioramenti all'algoritmo dello sterzo e del force feedback usando un controller (levetta e croce direzionale). Si chiude poi con una serie di aggiustamenti per le modalità assistite.

Inoltre, dovrebbero arrivare le auto della Super Formula, di cui è stata condivisa un'immagine su ResetEra. Ovviamente nulla di tutto questo è ufficiale. Anche ammesso che ogni dettaglio sia vero e provenga direttamente da Polyphony, è possibile che le informazioni incluse non siano definitive e qualcosa cambi prima dell'annuncio ufficiale.

Non ci resta quindi altro da fare se non attendere. Le novità dovrebbero arrivare il 30 marzo 2023, con l'esclusione delle auto della Super Formula previste per aprile 2023.