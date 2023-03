Gran Turismo 7: il nuovo aggiornamento, con cinque auto, in arrivo la prossima settimana

Kazunori Yamauchi ha pubblicato uno stringatissimo messaggio su Twitter per annunciare l'arrivo del nuovo aggiornamento di Gran Turismo 7 la prossima settimana. Pare che ben cinque auto saranno aggiunte al gioco, ma non è dato di saperne di più.

Il tweet è infatti decisamente criptico e rimanda al lancio per conoscere tutte le novità che saranno introdotte. Le cinque nuove auto si deducono dall'immagine allegata che mostra, appunto, i riflessi di cinque veicoli, senza però dire chiaramente quali saranno.

Comunque sia siamo su internet, dove i misteri sono destinati a rimanere tali per poco. Usando un programma di fotoritocco, l'utente Eric Yui su Twitter ha ottenuto un'immagine più chiara delle auto, che dovrebbero essere:

Alphard Elegance '18

904 GTS '64

959 '87

RS5 Turbo DTM '19

Mazda3 '19

Per la conferma definitiva non resa che aspettare le parole di Polyphony o di Sony.

Per il resto vi ricordiamo che Gran Turismo 7 è disponibile per PS4 e PS5. Se volete saperne di più, leggete la nostra recensione, in cui abbiamo scritto: "Anche se con degli evidenti limiti, era dai tempi di PlayStation 2 che non vedevamo un Gran Turismo tanto convincente. Con il pad o con il volante, qui guidare è un sogno. La carriera è molto ben congegnata, peccato solo che non sia personalizzabile in nessun modo, e che regali macchine così frequentemente. Tutto in fondo è superlativo, tranne qualche scivolone grafico e questa maledetta IA che oramai resta unica e insopportabile zavorra. Eppure, nonostante questo, il divertimento è garantito. Giocare a GT7 è come entrare in un club dove si può discutere di motori, scambiarsi livree e gareggiare, insieme a milioni di altri appassionati. Un pacchetto unico ed extralusso irresistibile per ogni appassionato di motori."