Counter-Strike 2 potrebbe arrivare su smartphone e dispositivi mobile, per un dataminer

In seguito a un'operazione di datamining, l'utente Twitter Aquarius, che evidentemente si diletta in tale pratica, riporta che Counter-Strike 2 potrebbe essere indirizzato anche a smartphone e dispositivi mobile.

Abbiamo da poco visto l'annuncio di Counter-Strike 2, destinato a portare grosse novità nell'ambito degli sparatutto in prima persona considerando la popolarità di cui gode ancora il celebre gioco Valve, ma questo potrebbe presto espandersi anche verso nuovi orizzonti.



Aquarius riferisce che il codice sorgente di Counter-Strike 2 conterrebbe alcuni riferimenti a iOS e Android, facendo pensare che un port del gioco per tali piattaforme sia possibile. D'altra parte, l'engine Source 2 che è alla base di Counter-Strike 2 è effettivamente predisposto per effettuare porting piuttosto semplici su tali piattaforme.

Difficile pensare che un titolo che è sempre rimasto profondamente "hardcore" e legato al solo panorama PC possa decidere di effettuare un passaggio del genere, ma non sarebbe una cosa così assurda, considerando anche il successo riscosso da iniziative analoghe come Call of Duty Mobile e simili.

Anche Riot Games, in effetti, sta lavorando per portare il suo Valorant su piattaforme mobile, e questo costituirebbe un grosso vantaggio per il rivale diretto di Counter-Strike 2 nell'ambito degli sparatutto in prima persona multiplayer competitivi, dunque attendiamo eventuali sviluppi sulla questione.