I Cavalieri dello Zodiaco, il film: data d'uscita in Italia e poster ufficiale

Sony Pictures ha annunciato la data d'uscita del nuovo film live action su I Cavalieri dello Zodiaco, progetto piuttosto particolare ma che non mancherà di interessare gli appassionati della serie, con la pellicola che arriverà nei cinema a partire dal 26 giugno 2023.

Del film avevamo già visto un primo trailer lo scorso novembre e poi un altro teaser trailer esteso il mese successivo, ma sembra che non manchi molto alla sua uscita, anche se la distribuzione occidentale sarà cosa per pochi. In base a quanto riferito da Sony Pictures per il momento, sembra che sia piuttosto limitata.

Distribuito da Eagle Pictures, pare che le proiezioni siano previste solo per le giornate del 26, 27 e 28 giugno 2023 in Italia al cinema, a dimostrazione di una scarsa spinta per il film in questione, forse destinato soprattutto ad altri canali come lo streaming o l'home video.

I Cavalieri dello Zodiaco, poster ufficiale del film

Diretto da Tomek Baginski e tratto dal manga "Saint Seiya" di Masami Kurumada, il film ha nel cast Mackenyu (Pacific Rim: Uprising) che interpreta il protagonista Seiya, Famke Janssen (X-Men), Madison Iseman (Jumanji - Benvenuti nella giungla), Diego Tinoco (Teen Wolf), Mark Dacascos (Il patto dei lupi), Nick Stahl (Sin City) e Sean Bean (Il Signore degli Anelli) nel ruolo di Alman Kiddo, ovvero colui che recluta il protagonista per farlo diventare un cavaliere.

Il film rielabora la storia originale di Kurumada, mettendo in scena la storia di Seiya, che da adolescente testa calda, intento a cercare la sorella scomparsa e combattere per denaro, si ritrova all'interno di un'incredibile storia piena di personaggi mitologici e poteri speciali. Durante un combattimento, il ragazzo scatena il suo potere mistico e da lì parte la sua incredibile avventura fra i Cavalieri dello Zodiaco.