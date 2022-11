I Cavalieri dello Zodiaco: primo trailer del nuovo film live action del 2023

Toei Animation ha pubblicato il primo trailer ufficiale di Knights of the Zodiac, ovvero il film live action, con attori in carne e ossa, dedicato alla celebre saga dei Cavalieri dello Zodiaco, destinato ad arrivare nei cinema durante il 2023.

Il film Knights of the Zodiac è diretto da Tomasz Baginski e prodotto da Toei Animation e Sony Pictures, con sceneggiatura ad opera di Josh Campbell e Matt Stuecken (autori anche di 10 Cloverfield Lane). La storia sembra essere una reinterpretazione alquanto libera del soggetto originale, almeno a giudicare dalle informazioni diffuse e anche da quanto è visibile nel trailer in questione.



Protagonista è Seiya/Pegasus, interpretato da Mackenyu (Pacific Rim: Uprising), coadiuvato da un ampio cast di personaggi tra i quali troviamo Sienna, interpretata dall'attrice Madison Iseman, una ragazza che scopre i suoi poteri divini e cerca di controllarli, aiutata dal protagonista.

Presente anche Sean Bean (Il Signore degli Anelli) nel ruolo di Alman Kiddo, il mentore di Pegasus.

Altri personaggi sono poi interpretati da Famke Janssen (X-Men), Nick Stahl (La sottile linea rossa), Diego Tinoco (Teen Wolf) e Mark Dacascos (Il patto dei lupi). Non c'è ancora una data d'uscita precisa, ma il film dovrebbe arrivare nel 2023 nei cinema, in attesa di ulteriori informazioni.

Sembra alquanto lontano dal manga originale di Masami Kurumada e dalla relativa trasposizione animata degli anni 80, ma attendiamo di vederlo meglio per capire più precisamente come sia costruita la storia e quali siano i personaggi coinvolti. Nel frattempo, vi ricordiamo la nostra recensione de I Cavalieri dello Zodiaco di Netflix.