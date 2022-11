The Dark Pictures: Switchback VR sarà un gioco di lancio di PlayStation VR2

The Dark Pictures: Switchback VR sarà un gioco di lancio per il visore PlayStation VR2: Supermassive Games ha appena annunciato la data di uscita dello spin-off in salsa sparatutto, che sarà disponibile appunto a partire dal 22 febbraio 2023.

Si ripete dunque la storia di Until Dawn: Rush of Blood, il cui lancio è avvenuto in contemporanea con quello di PlayStation VR. Parliamo peraltro di un prodotto estremamente simile a Switchback, dunque uno sparatutto su binari ambientato in questo caso nel mondo di The Dark Pictures.

"Immergiti in questo frenetico sparatutto d'azione horror su binari, dove ogni mossa potrebbe fare la differenza tra la vita e la morte!", si legge nella sinossi ufficiale del gioco su PlayStation Store.

"Prova il brivido del più terrificante sparatutto d'azione VR su binari, migliorato dalle caratteristiche innovative di PlayStation VR2 e ambientato nel sinistro mondo della serie di The Dark Pictures Anthology."

Attingendo a piene mani dalla prima stagione di The Dark Pictures Anthology, Switchback VR utilizzerà la tecnologia di tracciamento dello sguardo, il feedback aptico, i trigger adattivi e la vibrazione avanzata per coinvolgerci in un'esperienza davvero coinvolgente.