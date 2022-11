Giochi in uscita a dicembre 2022 su PlayStation, Xbox, PC e Nintendo Switch

The Callisto Protocol, ma anche Marvel's Midnight Suns e Need for Speed Unbound fra le uscite più importanti di dicembre 2022 su PlayStation, Xbox, PC e Switch.

Dicembre 2022 chiuderà un anno che ha dato parecchie soddisfazioni agli appassionati di videogame, e lo farà con una serie di giochi di grande spessore in uscita su PlayStation, Xbox, PC e Nintendo Switch. Fra questi spiccano senza dubbio il survival horror sci-fi The Callisto Protocol, dal creatore di Dead Space, e il tie-in strategico Marvel's Midnight Suns. È tuttavia anche il mese di Need for Speed Unbound, il nuovo episodio della serie racing targata Electronic Arts, e di Dragon Quest Treasures, che porterà su Nintendo Switch l'interessante prequel dell'undicesimo capitolo. I fan di The Witcher 3: Wild Hunt potranno infine mettere le mani sul tanto atteso aggiornamento next-gen per PS5 e Xbox Series X|S, che introdurrà svariati miglioramenti tecnici e novità sotto il profilo del gameplay.

Marvel's Midnight Suns Marvel's Midnight Suns, l'artwork ufficiale con i personaggi principali In uscita su PC, PS5 e XSX il 2 dicembre Marvel's Midnight Suns è uno strategico a turni che unisce lo spessore tipico delle produzioni targate Firaxis, il team autore di XCOM, con il fascino di personaggi come Spider-Man, Iron Man, Captain Marvel, Doctor Strange e Ghost Rider. Un roster ampissimo, quello del gioco, che ci vedrà formare un'inedita squadra di guerrieri sotto la guida di Hunter per sventare una terribile minaccia. La diabolica Lilith è infatti rinata e ha pensato bene di unire le proprie forze con quelle dell'Hydra per condurre una devastante offensiva e trasformare il mondo in un inferno. Fermarla richiederà parecchio tempo (la campagna durerà circa 80 ore!) e l'impiego di tutte le nostre risorse, nell'ambito di un sistema di combattimento che utilizza le carte per consentirci di sferrare gli attacchi tipici degli eroi che controlliamo. In attesa della recensione, ecco il nostro provato di Marvel's Midnight Suns.

Need for Speed Unbound Need for Speed Unbound e il suo stile grafico peculiare In uscita su PC, PS5 e XSX il 2 dicembre La celebre serie racing di Electronic Arts torna con un nuovo episodio ispirato alla street art e alle sue atmosfere, fra effetti speciali cartooneschi e personaggi in cel shading. Need for Speed Unbound è questo e tanto altro: il gameplay arcade messo a punto dagli esperti di Criterion si combina con la ricchezza di un open world liberamente esplorabile e pieno di attività con cui cimentarsi. Al volante di un gran numero di vetture differenti, potremo partecipare a gare sfrenate, rocamboleschi inseguimenti con la polizia e nuove, interessanti modalità in grado di portare un po' di freschezza all'interno di una formula senza dubbio consolidata, che può vantare milioni di fan in tutto il mondo per un brand assolutamente rinomato, che non ha bisogno di presentazioni. Date un'occhiata al nostro speciale con tutte le novità di Need for Speed Unbound.

The Callisto Protocol The Callisto Protocol, Jacob esplora la prigione di Black Iron In uscita su PC, PS5, PS4, XSX e XOne il 2 dicembre Il creatore di Dead Space, Glen Schofield, colpisce ancora: The Callisto Protocol riprende la formula survival horror sci-fi che aveva reso celebre il capolavoro horror di Visceral Games, introducendo però un gran numero di novità e una narrazione di stampo cinematografico, che può contare su di un cast di attori piuttosto noti (su tutti Josh Duhamel, Karen Fukuhara e Sam Witwer) per raccontarci una storia inquietante. Il protagonista del gioco, Jacob, è un corriere alle prese con un'ultima consegna che lo renderà ricco, ma la sua nave viene attaccata da una cellula terroristica e finisce per schiantarsi su Callisto, dove viene condotto nella prigione di Black Iron. Accade però qualcosa: la struttura finisce nel caos quando alcuni detenuti impazziscono a causa di una misteriosa mutazione e a noi resterà il compito di trovare una via di fuga dall'incubo. Per ulteriori dettagli, sappiate che abbiamo visto in anteprima 30 minuti di The Callisto Protocol.

Dragon Quest Treasures Dragon Quest Treasures, i protagonisti Erik e Mia In uscita su NSW il 9 dicembre La celebre serie Square Enix torna a dicembre su Nintendo Switch con Dragon Quest Treasures, uno spin-off dell'ultimo capitolo che racconta la storia di Erik e Mia, fratello e sorella che sognano di esplorare il mondo e vengono accontentati quando incontrano due strane creature di nome Misha e Suyn, che porgendogli i leggendari Dragon Dagger fanno in modo di proiettarli nel meraviglioso arcipelago sospeso di Draconia: un luogo nascosto fra le nuvole, pieno di bellezza e di tesori ma anche di insidie. Un regno ideale per un'avventura, non c'è dubbio, ma se i due protagonisti volessero tornare a casa? A quanto pare l'unico modo per riuscirci è ritrovare sette Pietre del Drago e utilizzare il loro potere, ma Erik e Mia non sono gli unici a cercare questi oggetti speciali e proprio per questo durante la campagna dovranno affrontare numerosi combattimenti: abbiamo parlato di questo e altro nel nostro speciale su Dragon Quest Treasures.

Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion, una sequenza di combattimento In uscita su PC, PS5, PS4, XSX, XOne e NSW il 13 dicembre Edizione rimasterizzata di un gioco per PSP pubblicato originariamente quindici anni fa, Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion funge da prequel rispetto agli eventi del settimo capitolo della serie, ed è per questo motivo che Square Enix ha ridisegnato il comparto tecnico del gioco utilizzando proprio gli asset di Final Fantasy VII Remake. Naturalmente anche il gameplay è stato reso più moderno, grazie a un sistema di controllo ottimizzato per le attuali piattaforme e capace di valorizzare gli spettacolari combattimenti che vedono Zack affrontare numerosi avversari attingendo a un repertorio di mosse discretamente ampio. Sarà sufficiente a rendere l'azione abbastanza varia? In attesa della recensione, abbiamo provato Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion ed ecco tutto quello che c'è da sapere.

High on Life High on Life e le sue folli pistole parlanti In uscita su PC, XSX e XOne il 13 dicembre Creato da Justin Roiland, uno degli autori della famosa serie animata Rick and Morty, High on Life è uno sparatutto decisamente diverso dal solito, in cui controlliamo un ragazzo impegnato a contrastare da solo un'invasione aliena che potrebbe condannare il nostro pianeta. Armati di un set di pistole parlanti, dovremo dunque farci largo fra gli invasori malvagi e provare a salvare il mondo! La campagna del gioco ci metterà alle prese con situazioni completamente fuori di testa, dialoghi assurdi e divertenti, scontri frenetici e man mano più impegnativi, che si svolgono nell'ambito di un gameplay sorprendentemente solido e competente: abbiamo parlato di questo e altro nel nostro provato di High on Life alla Gamescom 2022.

The Witcher 3: Wild Hunt The Witcher 3: Wild Hunt, un artwork di Geralt in azione In uscita su PS5 e XSX il 14 dicembre L'ultima, straordinaria avventura di Geralt di Rivia debutta su PS5 e Xbox Series X|S con l'atteso update next-gen di The Witcher 3: Wild Hunt, scaricabile gratuitamente dai possessori del gioco su PS4 e Xbox One oppure acquistabile sugli store con la Complete Edition, che oltre a tutti i miglioramenti tecnici introdotti per l'occasione include anche i DLC e le espansioni. Il gioco di per sé non ha ovviamente bisogno di presentazioni: parliamo di uno dei migliori action RPG di sempre, dotato di un ampio open world ricco di cose da fare e da vedere, quest di grande spessore anche narrativo, un sistema di combattimento spettacolare sebbene inconsistente negli impatti e un comparto artistico straordinario, che verrà ulteriormente valorizzato dall'aggiornamento. In attesa del 14 dicembre, ecco uno speciale con le novità dell'update next-gen di The Witcher 3: Wild Hunt.