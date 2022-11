Marvel's Midnight Suns: abbiamo provato il nuovo GdR tattico di Firaxis, i creatori di XCOM

Stando a Solomon, infatti, fu proprio Marvel ad approcciare lo studio con sede nella contea di Baltimora dopo il successo di XCOM 2, in modo da capire se ci fosse margine per lavorare insieme. E se ti offrono la possibilità di usare gli Avengers, Spider-Man e tutti gli altri personaggi della Casa delle idee in un tuo gioco, non puoi rifiutare l'offerta.

Non contento del successo ottenuto, capace di influenzare l'intero genere degli strategici a turni, basti pensare a Mario + Rabbids: Kingdom Battle , il team in forze a 2K Games ha deciso di evolvere ulteriormente la sua formula di gioco, in modo da adattarla nel migliore dei modi possibile alla licenza che è capitata loro tra le mani.

Dopo averlo tanto aspettato e immaginato, abbiamo finalmente potuto mettere le mani su Marvel's Midnight Suns, l'atteso nuovo progetto di Firaxis Games , nientemeno che lo studio di sviluppo dietro a Civilization e XCOM. E proprio con quest'ultimo, il nuovo gioco griffato Marvel condivide molte cose, a partire dal Creative Director, ovvero quel Jake Solomon che ha contribuito prima a reinventare la quasi omonima serie creata da Julian Gollop nel 1994 e poi a rivoluzionare la sua stessa creatura con un bellissimo seguito e la sua espansione War of the Chosen.

Marvel Midnight Sons? No, Suns!

Blade è uno degli eroi chiave in Marvel's Midnight Suns

Una prima conferma arriva dalla fonte di ispirazione del gioco, ovvero quel The Rise of the Midnight Sons che ha dato vita all'omonimo gruppo di supereroi in una collana di comics Marvel. Anche nel videogioco ci saranno Blade, Ghost Rider e soci, ci sarà pure la potentissima Lilith, ma il team di Firaxis ha deciso di riscrivere la storia in modo da essere più congeniale al nuovo media, oltre che per consentire di avere un roster di personaggi più ampio e variegato di quello originale.

Non ci saranno, infatti, solo i Midnight Suns, ma anche pezzi di Avengers e X-Men, per un cast di personaggi piuttosto variegato. È vero che ci sono pezzi da 90 come Iron Man, Spider-Man, Doctor Strange e Captain Marvel, tutti proiettati nell'Olimpo della pop culture dai recenti film, ma non è da sottovalutare la presenza e il carisma dei vari Blade, Ghost Rider, anche loro protagonisti di adattamenti cinematografici decisamente meno riusciti, e degli altri Suns. Anche perché la forza degli Avengers è stata appaiata a quella degli altri eroi "minori", senza considerare che non sono esattamente gli stessi personaggi che abbiamo imparato a conoscere (il multiverso annulla un sacco di potenziali incongruenze). Un espediente narrativo che dà a tutti la possibilità di brillare di luce propria e avere un ruolo attivo all'interno del team.

Tutti gli eroi di Marvel's Midnight Suns con al centro Hunter, la protagonista

Oltre ai personaggi più o meno noti, ci saremo noi il/la protagonista, una creatura risvegliata da un sonno che si pensava eterno proprio per sconfiggere Lilith.

Come dicevamo Hunter sarà completamente personalizzabile attraverso un editor piuttosto basilare che dà la possibilità di scegliere diversi dettagli tra i vari preset proposti. Ci sono strumenti più flessibili di quello offerto da Firaxis, nondimeno le possibilità di incidere sul proprio alter ego, sono molteplici. Soprattutto sotto il profilo dell'abbigliamento, sia da battaglia che casual.