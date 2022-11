Embracer Group ha in programma 234 giochi entro il 2026, di cui 25 tripla A

Stando all'ultimo report finanziario di Embracer Group, il mastodontico publisher ha in programma di pubblicare da qui a marzo 2026 ben 234 giochi, 25 dei quali sono dei tripla A. In pratica più di 60 titoli all'anno e in media almeno uno a settimana.

Non è un segreto che grazie alle acquisizioni delle ultimi anni, ora Embracer Group può vantare una scuderia davvero impressionante e gli ultimi numeri lo confermano. Il numero totale degli sviluppatori infatti è salito a 10.889 e quello degli studi a 132 (12 in più rispetto al precedente trimestre).

Come accennato in apertura, il publisher punta di lanciare sul mercato ben 237 giochi (15 in più rispetto alle previsioni di agosto). Interessante notare che di questi 179 non sono stati ancora annunciati.

Di seguito alcuni degli ultimi impressionanti dati di Embracer Group, con le variazioni su base trimestrale (grazie, @MauroNL):

15.731 dipendenti in totale (+ 1.854)

10.889 sviluppatori di giochi (+ 1.463)

192 studi in totale (+ 9)

132 studi di sviluppo videoludico (+ 12)

237 giochi in sviluppo (+ 15)

176 giochi non ancora annunciati (+ 9)

827 IP (+ 11)

Tenete presente che in numeri qui sopra, principalmente quelli relativi alle IP e i dipendenti totali, riguardano Embracer Group nella sua interezza, inclusi anche i nuclei che si occupano di media differenti, come cinema, fumetti e serie TV.

Tra i giochi tripla A in sviluppo già annunciati ci sono Dead Island 2, che è stato recentemente rinviato, il remake di Star Wars Knights of the Old Republic. Sappiamo inoltre che Crystal Dynamics lavora a un nuovo Tomb Raider, mentre Eidos Montreal secondo alcuni rumor sta lavorando a molteplici progetti tra cui un nuovo Deux Ex. 4A Games inoltre sta lavorando a un nuovo Metro e una nuova IP.