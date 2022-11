Arcane, il cosplay di Jinx da nadyasonika è davvero perfetto

Arcane è diventata in breve una delle produzioni animate di Netflix più apprezzate, riuscendo peraltro a farsi amare non solo dagli appassionati di League of Legends ma anche da molti altri utenti che non conoscevano affatto il MOBA di Riot Games, e la sua popolarità è stata amplificata dalla diffusione tra cosplayer e fan: in questa nuova ondata troviamo anche il cosplay di Jinx da parte di nadyasonika.

La modella ha scelto di riproporre questo cosplay in occasione dell'anniversario della prima uscita di Arcane su Netflix. Anche in questo caso il soggetto scelto è Jinx, personaggio che sicuramente più di tutti gli altri, e forse insieme alla sorella Vi, emerge nella narrazione di Arcane, nonostante l'opera sia effettivamente corale, coinvolgendo una notevole quantità di personaggi diversi, in linea con un gioco caratterizzato da un roster enorme come League of Legends.

Jinx ha scalato le classifiche di preferenza superando anche altri mostri sacri del pantheon di League of Legends, diventando uno dei soggetti più interpretati dalle cosplayer, come dimostra anche questa ottima versione da parte di nadyasonika, in grado di mettere in scena una versione davvero fedele della co-protagonista della serie animata.

La capigliatura appariscente è quella tipica con le lunghe trecce, ma anche l'abito è riprodotto con fedeltà estrema, così come il trucco classico della ragazza, rendendo questa forse una delle migliori riproduzioni viste di recente.

Anche in questo caso, gli scatti mostrano alcune delle caratteristiche tipiche di Jinx, che mischia genialità, follia, tristezza ed entusiasmo giovanile in un tutt'uno veramente esplosivo, tanto da renderla un personaggio imprevedibile e fondamentalmente folle. Nonostante la sua parte sentimentale riaffiori spesso, soprattutto nel legame con la sorella Vi, Jinx non esita a seminare il caos, cercando la spettacolarità e la distruzione senza freni, ma nella serie Arcane emerge come personaggio ben più sfaccettato e profondo.

