Cyberpunk 2077: il cosplay di Lucy da shirogane_sama è da Braindance

Cyberpunk 2077 continua a ricevere effetti positivi da Cyberpunk: Edgerunners, la serie TV Netflix che ha rilanciato alla grande anche il gioco e da cui è tratto anche questo cosplay di Lucy da parte di shirogane_sama, che mette in scena una delle riproduzioni più belle in assoluto del personaggio della nuova serie animata.

Lucyna Kushinada, detta Lucy, è diventato un vero e proprio simbolo della serie animata prodotta da Netflix e Studio Trigger in collaborazione, grazie anche al suo aspetto carismatico e affascinante, come potete ben vedere anche in questa interpretazione da parte della sempre ottima shirogane_sama. La modella riesce a riprendere in pieno il look della netrunner in questione, con una fedeltà notevole.

Il costume appare qui piuttosto vicino a quello originale del personaggio, compresa anche la complessa e particolare capigliatura che richiama lo stile pienamente futuristico e fantascientifico di Lucy. Ancora una volta, la modella in questione riesce a cogliere in maniera convincente lo spirito caratterizzante del personaggio.

Il look nel complesso rientra abbastanza in quella che potrebbe essere una moda post-moderna in stile cyberpunk, in linea con l'estetica generale dei netrunner.

