Nintendo Switch: 114,3 milioni di console vendute, Splatoon 3 a 7,9 milioni

Nintendo ha annunciato i nuovi dati finanziari riguardanti la compagnia, al termine del trimestre fiscale concluso il 30 settembre 2022: le vendite hardware hanno raggiunto 114,3 milioni di Nintendo Switch vendute, mentre Splatoon 3 ha fatto registrare 7,9 milioni di unità vendute nel trimestre in questione.

Per quanto riguarda il trimestre concluso il 30 settembre 2022, dunque da luglio a settembre 2022, la compagnia ha venduto 3,25 milioni di Nintendo Switch nel mondo, cosa che ha portato il totale complessivo a 114,33 milioni di unità, proseguendo dunque la corsa della macchina ibrida Nintendo verso vari record.

I dati, ovviamente, considerando la famiglia Switch complessiva, ovvero i modelli Nintendo Switch standard, Switch Lite e Switch OLED, con quest'ultimo che sta progressivamente rimpiazzando la versione iniziale.

Per quanto riguarda il software, è notevole il risultato raggiunto da Splatoon 3 nel corso del solo mese di settembre, considerando che il gioco è stato lanciato l'8 settembre 2022: 7,9 milioni di copie in tutto il mondo lo rendono ormai un franchise in grado di rivaleggiare con i grandi nomi della casa di Kyoto.

Per quanto riguarda i giochi più recenti, questi sono i dati di vendita software annunciati da Nintendo aggiornati al 30 settembre 2022:

Leggende Pokémon: Arceus - 13.91 milioni Mario Party Superstars - 8.07 milioni Splatoon 3 - 7.90 milioni (New) Nintendo Switch Sports - 6.15 milioni Kirby and the Forgotten Land - 5.27 milioni Mario Strikers: Battle League - 2.17 milioni

Gli indici di Nintendo sono praticamente tutti in positivo, con vendite nette a 659 miliardi di yen (+5,2% rispetto al trimestre dell'anno precedente), profitto operativo a 220,3 miliardi di yen e profitto netto a 230,4 miliardi di yen (+34,1%). Nonostante i dati generalmente molto positivi, Nintendo ha ridotto le previsioni di vendita di Nintendo Switch di 2 milioni, portandole a 19 milioni di console nell'anno fiscale.