Call of Duty 2023 sarà un'espansione premium di Modern Warfare 2 da Sledgehammer?

Call of Duty 2023 non sarà un nuovo capitolo della serie, bensì un'espansione premium di Modern Warfare 2 sviluppata da Sledgehammer Games: lo ha riferito il giornalista Jason Schreier.

Alcuni giorni fa è emerso un enorme leak di Call of Duty: Modern Warfare 2 e del gioco del 2024, che Schreier ha confermato verrà realizzato da Treayarch e sarà un nuovo episodio propriamente detto della serie.

Il giornalista ha dovuto fare chiarezza per via delle dichiarazioni di Activision, che sulla questione non si è espressa con i dovuti dettagli, tanto da trasmettere l'idea che anche quello del 2023 sarebbe stato un capitolo standard di Call of Duty.

Sempre stando alle fonti di Jason Schreier, l'espansione sviluppata da Sledgehammer Games aggiungerà contenuti anche alla campagna single player di Modern Warfare 2 e sarà piuttosto ricca, tanto che si teme potrebbero proporla a un prezzo importante.