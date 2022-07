Call of Duty: Modern Warfare 2 e il gioco del 2024 emergono in un enorme leak

Call of Duty: Modern Warfare 2 e quello che sembra essere il Call of Duty del 2024 da parte di Treyarch sono stati oggetto di un enorme leak che ha portato a una serie di immagini e informazioni trapelate in rete, riportate dal gruppo di dataminer RealityUK.

Il leak ha avuto origine dall'alpha di Call of Duty: Warzone Mobile, che a quanto pare contiene file e immagini che arrivano dai due capitoli maggiori in questione. Alcune immagini relative alle mappe possono essere viste nei tweet di Orange Man riportati qui sotto, anche se non è chiaro quanto questi potranno rimanere attivi, vista la presenza di materiale chiaramente "top secret" per Activision Blizzard.



Le immagini si riferiscono a varie nuove mappe come quella definita "Grand Prix", che sembra avere a che fare con un circuito di Formula Uno, Oilfield, Museum, Saba, Hydro, Fishtown, Sira, Stealth e altri.

Stealth e Village arrivano addirittura dal prossimo Call of Duty di Treyarch, ovvero quello che dovrebbe uscire nel 2024 e che si trova attualmente in sviluppo presso il team, che potrebbe avere a che fare con la sotto-serie Black Ops.



Vari altri dettagli sono inoltre emersi da questo leak, che riguardano diverse caratteristiche di Call of Duty: Modern Warfare 2, in particolare:

Armi - Fucili d'assalto akilo, kilo53, kilo74, kilo105, mcharlie, mcbravo, M4 , scharlie, schotel, falpha, fecho, Aug, STG A3; Snipers/Marksman Rifle di tipo LM-S, sa700, AX-50; SMG Lachmann Sub, alpha57, beta, victor, aviktor, PSDW 50, mpapax, Sakin 9, LMP; Shotgun modello Bryson 800, mike1014, mkviktor, Lockwood 725; LMG RAAL, ahotel, foxtrot, Bruen MK9, ngolf7, rkilo, mkilo3, kilo21; pistole X12, Revive Pistol, .50 GS, papa220, siwhiskeyLaunchers: mike203, RPG7, PILA, JOKR, Strela-P

Perks: Amped, engineer, restock, ghost, high alert, overkill, battle hardened, kill chain, scavenger, shrapnel, cold-blooded, pitcher,e xtra tactical, focus, hustle up, tune up

Killstreak: "circle peek", counter UAV, cluster strike

Mappe: Action_park, agentperf, ancient, backstab, catedral, climb, cruce, davos, dogtown, esports gym, exhume, favela, firing range, floating bay, grandprix, killhouse, lighthouse, luxury, mountain town, narcos, oilfield, ridge, runner, saba, salvage, tokyo, yellowcastle, Hydro, Museum, Swap Meet, Fishtown, farm

Sono inoltre venute fuori ulteriori informazioni sulla modalità DMZ di Call of Duty: Modern Warfare 2, prevista per il primo trimestre del 2023. Questa si incentra su un altro gruppo di mappe, ovvero Fortress, Hydro (apt, storage, weapondrop), Quarry (control, office, storage), Resort, Trapper?, "gas_station", "uav_tower", "train", "sam_site", prevede l'uso di vari veicoli come RHIB (un'imbarcazione), SUV 1996 (un SUV), JLTV (una sorta di camion).