Xbox Game Pass: 5 giochi lasceranno il catalogo il 15 luglio 2022, ecco i titoli

Nella rotazione standard di Xbox Game Pass, che coinvolge tutti i giochi del catalogo tranne i first party Microsoft, altri cinque titoli lasceranno il servizio a metà del mese, vediamo dunque quali giochi usciranno dal catalogo il 15 luglio 2022.

Questi sono i titoli che lasceranno Xbox Game Pass a metà luglio:

Atomicrops

Carrion

Children of Morta

Cris Tales

Lethal League Blaze

Si tratta di cinque giochi che appartengono tutti al panorama indie, ambito da cui arrivano molti dei titoli presenti all'interno di Xbox Game Pass, e come al solito il consiglio è concentrarsi su questi se siete interessati, in modo da poterli finire prima che escano dal servizio.

Altrimenti, potete comunque acquistarli sfruttando anche lo sconto caratteristico dei giochi presenti su Game Pass.

Tra questi, ricordiamo che Carrion è un interessante metroidvania che ci pone nella strana prospettiva del mostro, in un horror in cui dobbiamo cercare di sopravvivere agli umani che ci danno la caccia. Children of Morta è un roguelike dungeon crawler che si caratterizza anche per una certa attenzione alla narrazione e con un buon multiplayer cooperativo, mentre Cris Tales è un piacevole RPG a turni caratterizzato da una particolare grafica cartoonesca, ambientato in un mondo fantastico.

Nel frattempo, vi ricordiamo anche i giochi della seconda metà di giugno 2022, mentre attendiamo l'annuncio ufficiale di Microsoft sui primi giochi in arrivo a luglio 2022, che potrebbe arrivare martedì prossimo.