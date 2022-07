Fallout New Vegas: un "remake" in Unreal Engine 5 da parte di fan si mostra in video

Fallout New Vegas ha ottenuto anche lui il tipico trattamento "remake" in un altro progetto fan made che vede il coinvolgimento di Unreal Engine 5 come motore grafico alla base di questa interessante rielaborazione, visibile nel trailer qui sopra.

L'opera è di TeaserPlay, ma al momento non sappiamo se dietro il video ci sia un concreto progetto di ricostruzione del gioco. Molto probabilmente si tratta semplicemente di una demo tecnica incentrata sullo sfruttamento delle varie tecnologie messe a disposizione da Unreal Engine 5, applicate all'ambientazione e alle atmosfere di Fallout New Vegas e nulla di più.

In ogni caso, il risultato visibile nel video è sicuramente notevole: TeaserPlay ha ricreato vari livelli dall'originale di Obsidian sfruttando le caratteristiche dell'engine di Epic Games come Lumen, Nanite, Screen Space Ray Tracing e Global Illumination.

Dal medesimo gruppo sono emersi in precedenza altri video simili, ma in tutti i casi si tratta semplicemente di trailer composti come demo tecniche incentrate sull'uso di Unreal Engine 5, non di progetti più complessi come mod o demo giocabili. In ogni caso, vediamo anche questo buon esempio di applicazione del nuovo motore grafico di Epic Games.