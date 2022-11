Red Dead Redemption 2 e Red Dead Online, vendite per oltre 46 milioni di copie

Red Dead Redemption 2 e Red Dead Online hanno totalizzato insieme vendite per oltre 46 milioni di copie: lo ha annunciato Take-Two durante l'incontro con gli investitori relativo ai risultati del secondo trimestre dell'anno fiscale 2023.

Rispetto ai 170 milioni di copie di GTA 5, il dato evidenzia un'effettiva progressione se paragonato ai 45 milioni di copie di Red Dead Redemption 2 ufficializzati lo scorso agosto. Anche in questo caso, però, sembra che il gioco sia vicino al termine del proprio percorso.

46 milioni di copie rappresentano un risultato straordinario, eppure non sono state sufficienti perché Rockstar Games investisse le risorse necessarie per la realizzazione di un aggiornamento per PS5 e Xbox Series X|S del gioco.

Si tratta di un aspetto che gli utenti non hanno evitato neppure stavolta di sottolineare, sebbene il team abbia in realtà fortnito una spiegazione al riguardo dicendo che GTA 6 assorbe tutta Rockstar Games.