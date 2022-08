Red Dead Redemption 2 ha venduto più di 45 milioni di copie, dal lancio avvenuto a ottobre 2018. Il dato è stato fornito dall'editore Take-Two, che ha aggiornato anche i dati complessivi del franchise, arrivato a 68 milioni di copie.

Ottime vendite per Red Dead Redemption 2

Considerando che a maggio 2022 Take-Two aveva svelato che Red Dead Redemption 2 aveva venduto 44 milioni di copie, in questi pochi mesi ha venduto un milione di copie in più. Del resto è il secondo gioco più venduto negli Stati Uniti negli ultimi cinque anni.

Nonostante l'ottimo risultato, il futuro di Red Dead Redemption 2 appare abbastanza fosco, in termini di aggiornamenti. Pare infatti che le versioni PS5 e Xbox Series X e S siano state cancellate per fare spazio a GTA 6, mentre Red Dead Online, la modalità multiplayer inclusa nel gioco, non riceverà più supporto maggiore, vista la carenza di giocatori che lo giustifichino, tanto che la comunità ha deciso di celebrarne il funerale, dopo più di un anno di mancati aggiornamenti di contenuti.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Red Dead Redemption 2 è disponibile per PC, Stadia, Xbox One e PS4. È giocabile in retrocompatibilità anche su PS5 e Xbox Series X e S.