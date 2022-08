Pac-Man World: Re-PAC: pubblicato il video introduttivo

Bandai Namco ha pubblicato il video introduttivo di Pac-Man World: Re-PAC, edizione rimasterizzata di Pac-Man World, platform 3D classico molto amato, la cui data d'uscita è stata fissata dper il 26 agosto 2022.

Nel video possiamo vedere quella che è l'introduzione alla storia. A casa Pac-Man si festeggia un compleanno, ma i fantasmi, i classici nemici dell'eroe giallo, vogliono rovinare l'evento e iniziano a catturare i vari personaggi, tendendo loro delle trappole. Pac-Man dovrà quindi mettersi in viaggio e raggiungere la tana dei fantasmi per liberare tutti quanti dalle loro grinfie.

Pac-Man World: Re-PAC è in sviluppo per PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. Annunciato durante un Nintendo Direct, è stato rivisto e corretto per le piattaforme da gioco più moderne. Oltre alla ovvia revisione grafica, sono state aggiunte diverse modalità di gioco ed è stata rimodulata l'intera campagna. Comunque inclusa anche la modalità originale, che si sbloccherà finendo il gioco.

Se vi interessa in confronto tra il remake e l'originale, proprio di recente è stato pubblicato un trailer dedicato, che vi chiarirà l'entità del lavoro svolto sul gioco.