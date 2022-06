Pac-Man World: Re-PAC annunciato con trailer e data d'uscita da Bandai Namco

Pac-Man World: Re-PAC è stato annunciato oggi nel corso del Nintendo Direct ma arriverà anche su altre piattaforme, mostrato con un trailer di presentazione e una data d'uscita fissata per il 26 agosto 2022 e in arrivo su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, ovviamente.

Si tratta di una versione rimasterizzata e migliorata del vecchio Pac-Man World, capitolo che è diventato uno dei più venduti in assoluto per il celebre franchise di Bandai Namco, che ha segnato il debutto del personaggio nell'ambito dei platform 3D più classici.

Pac-Man World: Re-PAC è stato rielaborato per sfruttare le potenzialità delle piattaforme di gioco attuali, attraverso una versione HD a schermo intero del gioco originale, nonché una serie di miglioramenti per migliorarne il gameplay e renderlo più fluido e dinamico.

Inoltre, il nuovo titolo avrà più modalità di gioco, tra cui la modalità Missione, la modalità Labirinto, che riporta il classico gameplay di PAC-MAN in alcuni labirinti 3D, e la modalità Originale, che ripropone una versione completa del gioco originale sbloccabile completando la modalità principale.

Nella modalità Missione, i giocatori potranno sfruttare una serie di attacchi e abilità, tra cui alcuni power-up, mentre correranno, salteranno, risolveranno enigmi e, ovviamente, divoreranno i pallini per farsi strada attraverso i sei mondi avvincenti dell'Isola Fantasma.

"PAC-MAN WORLD rappresenta un passo molto importante nel franchise di PAC-MAN, avendo portato il suo protagonista e il suo gameplay davvero coinvolgente a un nuovo livello, grazie a un platform 3D. Con PAC-MAN WORLD Re-PAC offriremo una versione migliorata di questo celebre titolo a una nuova generazione di fan", ha dichiarato Herve Hoerdt, Senior Vice President Marketing, Digital and Content di Bandai Namco Europe S.A.S. "Non vediamo l'ora che i giocatori possano farsi strada divorando i celebri pallini nella colorata Isola Fantasma per salvare la famiglia e gli amici di PAC-MAN".