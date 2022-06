NieR: Automata ha registrato vendite per oltre 6,5 milioni di copie

NieR: Automata ha totalizzato vendite per ben 6,5 milioni di copie sommando i risultati ottenuti su PC, PS4 e Xbox One: lo ha rivelato Square Enix, aggiornando i numeri del gioco sul sito ufficiale.

La notizia arriva a pochi minuti dall'annuncio di NieR: Automata per Nintendo Switch con la ricca The End of YoRHa Edition, che include nativamente tutti i DLC e che sarà disponibile sulla console ibrida giapponese a partire dal 6 ottobre.

Esattamente un anno fa le vendite totali di NieR: Automata ammontavano a circa 6 milioni di copie, il che significa che il gioco è riuscito a piazzare altre 500.000 unità negli ultimi mesi.

Pubblicato originariamente nel marzo del 2017, NieR: Automata ha sorpreso tutti grazie a un approccio molto peculiare al gameplay, che alternava sezioni completamente differenti per genere di appartenenza, in un mix frenetico e spettacolare.

Alcuni mesi fa, peraltro, è stato annunciato anche l'anime ufficiale di NieR: Automata, che renderà ancora più popolare l'universo creato da Yoko Taro nell'ottica di un sequel che i fan chiedono ormai da tempo.