NieR: Automata, l'anime è ufficiale: ecco il trailer dell'annuncio

L'anime di NieR: Automata è stato confermato in via ufficiale dal team di sviluppo del gioco nel corso di uno speciale livestream, ed è arrivato anche il primo trailer del progetto.

Erano dunque fondati i rumor sull'anime di NieR: Automata spuntati all'inizio di febbraio, quando qualcuno notò la registrazione del dominio nierautomata-anime.com, che ora è funzionante e può essere visitato, sebbene privo di dettagli.

La serie NieR ha venduto oltre 7 milioni di copie ed è molto vicina ai gusti degli appassionati di anime, dunque si tratta di un'operazione assolutamente sensata e interessante.

"Abbiamo annunciato la decisione di realizzare una serie animata durante il NieR: Automata 5th Anniversary Live Broadcast di oggi, a cinque anni dall'uscita del gioco", si legge sul sito. "NieR: Automata è un action RPG prodotto da Square Enix e sviluppato da PlatinumGames."

"L'ambientazione è un futuro distante in cui gli esseri umani stanno emigrando verso la luna per via della potenza di un esercito robotico scatenato da forze aliene. 2B appartiene alla nuova unità androide Yorha e combatte per riconquistare il pianeta."