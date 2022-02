Offerte Amazon: Scheda microSDXC per Nintendo Switch da 512 GB al 49% di sconto

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare una microSDXC SanDisk per Nintendo Switch da 512 GB. Lo sconto segnalato è di 86€, ovvero del 49%. Il prezzo pieno per questa scheda microSDXC per Nintendo Switch indicato da Amazon è di 175.99€. Il prezzo effettivo negli ultimi mesi era al massimo di 120€ circa, escludendo picchi temporanei. Il prezzo odierno non è il più basso di sempre, ma è una buona offerta ed è uno dei migliori sin dallo scorso dicembre. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Con la microSDXC da 512 GB potete istallare molti più giochi su Nintendo Switch, così da non dover continuare a cancellare e riscaricare i titoli più grandi. Questo prodotto è realizzato su licenza Nintendo e dispone di una grafica dedicata a tema Animal Crossing.

microSDXC SanDisk per Nintendo Switch con grafica di Animal Crossing

