e-room, sono appartamenti per videogiocatori, affittabili in Giappone

Si chiamano e-room e sono degli appartamenti pensati appositamente per i videogiocatori, completi di un PC da gioco, una scrivania, una sedia e molti altri accessori dedicati, che possono essere affittati in Giappone, per giocare in tutta tranquillità.

Si tratta solo dell'ennesima trovata di una compagnia giapponese per andare a colpire il mercato dei videogiocatori, fornendogli dei servizi o dei gadget dedicati, come ad esempio la tuta che facilità la defecazione o le bacchette da gamer.

Gli appartamenti per videogiocatori nascono per soddisfare l'esigenza di quelli che non possono spendere per acquistare un PC da gioco, completo di una postazione dedicata, necessaria soprattutto se si viene dal mondo console.

Così la compagnia Basara ha deciso di affrontare il problema, creando degli appartamenti gamer-ready, arredati di tutto punto per soddisfare le esigenze più svariate. Le caratteristiche dei PC al loro interno differiscono in base al prezzo dell'affitto. Il piano più economico, definito per principianti, costa circa 320 euro al mese (39.000 yen) e include un PC dotato di una GeForce GTX 1650 con un processore Intel Core i7 e un SSD da 480GB. L'elite plan, il più costoso (circa 600€ al mese), include un PC con una GeForce RTX3070Ti, con un AMD Ryzen 7 5800X e un SSD da 1TB.

Gli affittuari possono scegliere anche tra cinquanta combinazioni differenti di mouse e tastiere di case quali Corsair, SteelSeries e tante altre. Nel caso si abbiano ambizioni su Twitch, è possibile anche aggiungere lo streamer package, che comprende una webcam e un microfono.

Volendo ci sono anche dei piani per altri tipi di attività da svolgere con il PC, come quello da illustratore o quello da creatore di video, entrambi con sistemi pensati specificatamente.

Attualmente ci sono due edifici che offrono e-rooms in affitto e sono entrambi situati nella prefettura di Miyagi a Sendai, ma Basara mira a espandere l'offerta in tutto il Giappone.