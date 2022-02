NieR: Automata diventerà un anime? La registrazione di un dominio lo suggerisce

NieR: Automata potrebbe diventare un anime, stando alla registrazione di un dominio che suggerisce appunto tale ipotesi: la notizia, riportata da una fonte ritenuta attendibile, manca al momento di qualsiasi ulteriore dettaglio.

Capace di totalizzare vendite per oltre 7 milioni di copie, la serie di NieR gode di una grande popolarità anche e soprattutto fra gli appasionati di manga e anime, dunque si tratterebbe di una mossa del tutto naturale per il franchise.

L'eventuale coinvolgimento di Yoko Taro nella riduzione animata significherebbe davvero tanto in termini di fedeltà e qualità dell'adattamento, ma come detto in questo momento i dettagli sono pochissimi.

Parliamo dunque di semplici rumor fino a quando non arriverà un annuncio ufficiale, ma tanto è bastato ai fan di NieR per riempire i social di post all'insegna dell'entusiasmo.

Peraltro un adattamento animato, e dunque un arricchimento dell'universo di NieR, farebbe gioco rispetto alla possibilità che la serie torni presto con un nuovo capitolo, ipotesi ancora non confermata da Taro.