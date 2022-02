Star Wars: Obi-Wan Kenobi, la serie TV ha un periodo di uscita?

La nuova serie TV ambientata nell'universo di Star Wars e dedicata a Obi-Wan Kenobi potrebbe avere un periodo di uscita, a quanto pare rivelato per errore da un manager di Disney+: secondo tali informazioni, lo show debutterà sulla piattaforma nel mese di maggio.

Sappiamo che le riprese di Obi-Wan Kenobi sono terminate lo scorso agosto, dunque i produttori hanno avuto tutto il tempo necessario per la post-produzione e il periodo di lancio appare dunque plausibile, a maggior ragione considerando che il 4 maggio è lo Star Wars Day.

Tuttavia l'indicazione pubblicata dal manager di Disney+ è stata evidentemente un errore, tanto che la persona in questione ha prima detto che si stava riferendo a un adattamento a fumetti, poi ha reso il proprio profilo privato cancellando il post.

Obi-Wan Kenobi, il tweet che rivelava il periodo di uscita della serie

Ciò potrebbe significare, come suggeriscono anche altre fonti, che il periodo di uscita è stato stabilito internamente ma è ancora soggetto a possibili modifiche, ed è per questo che non c'è stato un annuncio ufficiale al riguardo.

Obi-Wan Kenobi potrebbe dunque fare il proprio debutto tanto il 4 maggio quanto il 25 magggio, giorno in cui cade l'arriversario dell'uscita del primo film della saga, oppure anche arrivare a giugno: staremo a vedere.