Bandai Namco al lavoro su un engine proprietario per giochi su “larga scala”

Con Elden Ring ormai entrato in fase gold e pronto ad arrivare nei negozi alla fine di questo mese, Bandai Namco ha iniziato a guardare al futuro, annunciando di essere al lavoro su un nuovo engine proprietario pensato per giochi su larga scala, come gli open world.

La conferma è arrivata da una serie di annunci di lavoro, con la compagnia nipponica che sta cercando esperti del settore per realizzare un motore grafico proprietario, descritto come "un engine realizzato per supportare lo sviluppo di giochi su larga scala come gli open world". Inoltre, il Chief Technology Officer incaricato di dirigere i lavori è Julien Merceron, già supervisore del Fox Engine di Konami utilizzato in Metal Gear Solid V: The Phantom Pain e Ground Zeroes.

Come spiegano Katsuke Horiuchi, director della divisione Engine Unit, la decisione è stata presa per soddisfare l'esigenze dei team di sviluppo e permettere a Bandai Namco di diventare indipendente in tal senso, dato che fino ora sono stati utilizzati motori grafici di terze parti, in primis l'Unreal Engine di Epic Games, per sviluppare i giochi della compagnia.

"Il motivo per la produzione interna dell'engine è che vogliamo continuare ad avere le capacità tecnologiche per creare delle basi solide con le nostre forze, piuttosto che usare quelle dei motori di gioco realizzati da altre società", afferma Horiuchi, dichiarando successivamente che lo sviluppo dell'engine è stato deciso nel 2018, ma con i lavori iniziati effettivamente solo nel 2019.

Un'immagine di Tales of Arise

Probabilmente dovremo attendere ancora qualche anno per vedere in azione il nuovo engine, dato che Horiuchi ha confermato che al momento non c'è nessun titolo in sviluppo che sfrutterà il motore grafico proprietario di Bandai Namco.

Rimanendo in tema, pochi giorni fa Bandai Namco ha affermato che l'ingresso nel catalogo di Xbox Game Pass è stato molto positivo per Scarlet Nexus.