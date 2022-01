Xbox Game Pass ha fatto molto bene a Scarlet Nexus, dice Bandai Namco

Xbox Game Pass ha influssi positivi anche sulle produzioni maggiori di grossi publisher e non solo sui titoli indie: Bandai Namco, per esempio, ha recentemente dichiarato che il servizio Microsoft ha fatto molto bene a Scarlet Nexus, ottenendo un notevole incremento di popolarità grazie a questo.

In un'intervista pubblicata da Inverse, nella quale si parlava tra l'altro anche della possibilità di un seguito con toni più maturi per Scarlet Nexus, il director Kenji Anabuki e il producer Keita Iizuka hanno riferito anche degli effetti positivi di Xbox Game Pass sul gioco, dimostrando come il servizio possa risultare un ottimo affare anche per i grossi publisher come Bandai Namco.

Secondo Iizuka, l'inclusione di Scarlet Nexus in Xbox Game Pass ha fornito un boost in visibilità e popolarità e ha anche contribuito in maniera sostanziale all'acquisto dei contenuti scaricabili aggiuntivi.

Per quanto riguarda i responsabili del gioco, dunque, l'inclusione nel catalogo del servizio su abbonamento ha avuto risvolti positivi sotto diversi aspetti.

Questi commenti sono piuttosto in linea con quelli ricevuti anche da altri sviluppatori: finora soprattutto dagli indie, che in questo modo ricevono regolarmente un incremento notevole essendo inclusi su Xbox Game Pass, ma evidentemente anche per le produzioni maggiori, come era emerso in precedenza anche per Outriders di Square Enix, per esempio, lanciato al day one sul servizio Microsoft.