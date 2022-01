Doctor Strange nel Multiverso della Follia: nuova sinossi della trama ufficiale svelata

Disney e Marvel hanno condiviso una nuova sinossi ufficiale di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, che ci svela qualche nuovo dettaglio di trama.

La sinossi recita: "In Doctor Strange nel Multiverso della Follia di Marvel Studios, il Marvel Cinematic Universe sblocca il multiverso e spinge i propri confini più in là che mai. Avventurati attraverso l'ignoto con Doctor Strange, che - con l'aiuto di alleati mistici sia vecchi che nuovi - attraversa le pericolose realtà alternative del Multiverso per confrontarsi con un nuovo misterioso avversario".

Doctor Strange

La nuova descrizione conferma ancora una volta che andremo nel Multiverso (ma il titolo era un indizio già abbastanza chiaro). Inoltre, si parla di un nuovo misterioso nemico. Non ci sono conferme ufficiali a riguardo, ma le possibilità sono molteplici. Si parte da un semplice ma efficace Doctor Strange in versione malvagia, ma si parla anche di Shuma-Gorath - un essere antico e quasi divino - e Tiboro - un super cattivo bandito nella sesta dimensione che un tempo ha governato l'intera Terra-.

Le possibilità sono molteplici e le speculazioni ancora di più. Per il momento tutto quello che abbiamo tra le mani è la nuova sinossi ufficiale di Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Diteci, voi cosa ne pensate di questo nuovo film? Avete visto il primo teaser trailer in italiano?