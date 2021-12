Doctor Strange nel Multiverso della Follia, primo teaser trailer in italiano

Doctor Strange nel Multiverso della Follia si mostra con il primo teaser trailer ufficiale in italiano, pubblicato da Marvel sui canali convenzionali a pochi giorni dall'uscita al cinema di Spider-Man: No Way Home.

Come sanno le persone che non si sono alzate al termine della proiezione di Spider-Man: No Way Home (recensione), il trailer in questione è infatti presente come seconda scena post-credit del film.

Gli eventi si ricollegano sia all'ultimo episodio della saga con Tom Holland che alla serie WandaVision, che aveva introdotto il concetto di multiverso poi affrontato in maniera più ampia in No Way Home.

È per questo che il Dottor Strange va a chiedere l'aiuto di Wanda Maximoff, nell'ambito di un'avventura che si preannuncia davvero spettacolare e che vedrà Sam Raimi di nuovo alla regia a diversi anni di distanza da Spider-Man 3.

L'uscita di Doctor Strange nel Multiverso della Follia è fissata al 6 maggio 2022, quantomeno negli USA.