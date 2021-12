Epic Games Store: Mutant Year Zero Road to Eden è il gioco gratis di oggi, 22 dicembre 2021

Come ci era già stato anticipato da un leaker, Mutant Year Zero: Road to Eden è il gioco PC gratis dell'Epic Games Store di oggi, 22 dicembre 2021. Lo strategico sarà disponibile fino alle 16:59 di domani. Ecco tutti i dettagli sul gioco e sui requisiti PC.

Potete reclamare Mutant Year Zero: Road to Eden direttamente tramite il launcher dell'Epic Games Store.

Un'arena infuocata di Mutant Year Zero: Road to Eden

Ecco i requisiti minimi di Mutant Year Zero: Road to Eden:

Sistema operativo: Windows 7 64 Bit/ Windows 8 64 Bit/ Windows 10 64 Bit

Processore: Intel Core i5-760 / AMD Phenom II X4 965

Memoria: 6 GB di RAM

Scheda video: NVidia GTX 580 / AMD Radeon HD 7870

DirectX: Versione 11

Memoria: 8 GB di spazio disponibile

Ecco invece i requisiti consigliati di Mutant Year Zero: Road to Eden:

Sistema operativo: Windows 7 64 Bit/ Windows 8 64 Bit/ Windows 10 64 Bit

Processore: Intel Core i7-6700K/ AMD Ryzen 5 1600X

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: Nvidia GTX 970 / AMD Radeon RX 480

DirectX: Versione 11

Memoria: 8 GB di spazio disponibile

Nella nostra recensione, vi abbiamo spiegato che: "Mutant Year Zero: Road to Eden utilizza meccaniche che conosciamo bene, ma le pone al servizio di una dimensione stealth che influenza ritmi e grado di sfida di uno strategico a turni che funziona egregiamente a prescindere dal livello di difficoltà scelto. Il risultato è un titolo diverso, longevo e intrigante, un intenso viaggio che abbiamo vissuto con grande trasporto, aiutati da un impianto audiovisivo di grande impatto."