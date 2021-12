The Book of Boba Fett, video diario sul ritorno di una leggenda di Star Wars

The Book of Boba Fett vedrà il ritorno di una vera e propria leggenda per l'universo di Star Wars, e il nuovo video diario pubblicato da Disney affronta appunto questo aspetto dell'operazione.

In uscita il 29 dicembre su Disney+, The Book of Boba Fett racconterà le avventure dell'iconico cacciatore di taglie e della sua compagna, Fennec Shand, sul pianeta Tatooine.

Nel dietro le quinte, il regista Dave Filoni ha parlato dei suoi ricordi d'infanzia relativi a Boba Fett, all'alone di mistero che circondava il personaggio e alle sue caratteristiche così peculiari e riconoscibili.

Jon Favreau, fra gli autori della serie, ha spiegato invece come Boba Fett sia stato un riferimento fondamentale per la nascita di The Mandalorian (qui la recensione del season finale).

Ebbene, in The Book of Boba Fett scopriremo finalmente cos'è accaduto al personaggio dopo Il Ritorno dello Jedi e in che modo è cambiato rispetto alla saga cinematografica originale.