The Book of Boba Fett: data di uscita su Disney+ per la nuova serie TV di Star Wars

The Book of Boba Fett è la nuova serie TV basata sull'universo di Star Wars e collegata direttamente a The Mandalorian, e ora ha una data di uscita su Disney+, fissata per il 29 dicembre 2021.

Proprio per la fine dell'anno, su Disney+ potremo finalmente vedere questa particolare serie spin-off incentrata sulla figura di Boba Fett, il celebre cacciatore di taglie di Star Wars, che va a completare l'approfondimento narrativo su queste figure che abbiamo visto iniziare con The Mandalorian.

Come spiegato da Disney, l'idea di creare una serie legata più direttamente a Boba Fett è arrivata durante la lavorazione di The Mandalorian, e in particolare in seguito a una particolare scena post-credit visibile nel finale di The Mandalorian: Stagione 2.

The Book of Boba Fett, la key art ufficiale

In The Book of Boba Fett vediamo il leggendario cacciatore di taglie Boba Fett e il mercenario Fennec Shand viaggiare per i mondi meno noti della Galassia fino al ritorno a Tatooine, per riprendere il controllo del territorio una volta governato da Jabba the Hut e dal suo impero criminale.

Mentre restiamo in attesa di un trailer di presentazione e ulteriori dettagli, possiamo intanto segnare sul calendario il 29 dicembre 2021 come avvio della nuova serie TV su Disney+. Secondo quanto riferito, Book of Boba Fett è "un Mandalorian 2.5" secondo alcune fonti, nel frattempo le riprese su The Mandalorian: Stagione 3 partiranno presto, ha detto Giancarlo Esposito.