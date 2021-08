The Mandalorian, Stagione 3: le riprese partiranno presto, dice Giancarlo Esposito

Le riprese per la Stagione 3 di The Mandalorian cominceranno presto: lo ha rivelato Giancarlo Esposito, che nella serie interpreta il villain Moff Gideon.

Stando all'attore, i lavori su The Book of Boba Fett sono appena terminati e la nuova stagione di The Mandalorian è appunto il prossimo progetto in scaletta per Disney.

Quando gli è stato chiesto se gli impegni di Pedro Pascal con la serie TV di The Last of Us saranno di ostacolo alla produzione, Esposito ha detto "Non so cosa stia facendo Pedro adesso, ma non ci capita mai di doverlo aspettare."

In effetti il personaggio di Mando passa la maggior parte del tempo con l'elmetto in testa, dunque Pascal può essere sostituito da un controfigura e poi doppiare i dialoghi all'occorrenza: una soluzione che gli consente di diversi fra più impegni.

A tal proposito, nella Stagione 3 ci saranno altre scene con il protagonista a volto scoperto? "Non posso dire nulla", ha risposto Esposito. "So che a Pedro farebbe molto piacere stare più tempo senza l'elmetto, ma il suo lavoro è di indossarlo. È quello l'accordo."