PS5, vendite UK quasi pari alla somma delle altre console a luglio 2021

PS5 ha totalizzato ottime vendite anche a luglio 2021 in UK, arrivando quasi a piazzare tante unità quanto la somma di tutte le altre console: lo ha rivelato Christopher Dring di GamesIndustry.

Già la console più venduta a giugno in UK, PS5 ha quindi esteso il proprio dominio anche a questo mese, continuando a macinare numeri nonostante le evidenti difficoltà distributive: ne abbiamo parlato ieri in un editoriale.

In seconda posizione dovrebbe trovarsi Nintendo Switch, che stando alle parole del giornalista ha avuto prestazioni costanti nel corso dell'anno, sebbene le vendite risultino inevitabilmente inferiori rispetto al 2020.

In questo caso si tratta però dei ben noti effetti della pandemia e della quarantena, che hanno "drogato" le cifre normali generando record difficilmente replicabili in una situazione normale, in cui cioè non bisogna restare in casa per settimane.

Tornando a PlayStation 5, la prima posizione nel Regno Unito a luglio 2021 non fa che confermare l'ottimo momento della piattaforma: con i suoi 10 milioni di unità, PS5 è la console Sony venduta più velocemente nella storia.