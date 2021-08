PS5 e Xbox Series X|S, vendite da record: ma non erano introvabili?

PS5 e Xbox Series X|S hanno fatto segnare vendite da record nonostante le ben note difficoltà distributive: entrambe le console di nuova generazione risultano introvabili, eppure stanno macinando numeri come se non ci fosse un domani. Che succede?

Partiamo dai dati: PS5 è la console Sony venduta più velocemente nella storia, avendo già raggiunto quota 10 milioni di unità distribuite a sei mesi dal debutto nei negozi, avvenuto lo scorso novembre.

PS5 nelle due versioni disponibili.

Per quanto riguarda invece Xbox Series X|S, come noto Microsoft ormai da anni non rivela i numeri precisi, ma le vendite dell'hardware sono cresciute del 92% e anche in questo caso parliamo di una piattaforma davvero difficile da trovare in giro.

Insomma, le due aziende rivali stanno vivendo un periodo di grande successo nonostante le tantissime difficoltà, il che porta a porsi l'ovvio interrogativo di cosa sarebbe accaduto in una situazione distributiva normale, senza le conseguenze della pandemia e la crisi dei semiconduttori.

Xbox Series X e Xbox Series S.

Non potremo mai saperlo con certezza, è ovvio, ma è chiaro ed evidente che in presenza di scorte non limitate i numeri annunciati da Sony e Microsoft sarebbero sostanzialmente più alti, a conferma di quanto questa generazione di console fosse attesa e di quanto ormai siano maturi i due ecosistemi.

La caratterizzazione delle due macchine è diversa, ma a quanto pare entrambe soddisfano pienamente la rispettiva domanda: da una parte c'è un'enfasi sulle esclusive di spessore, dall'altra l'eccezionale offerta dell'Xbox Game Pass, che apre le porte della next-gen anche a chi non può permettersi di spendere troppo per i giochi.

Partite con questi ottimi presupposti, PlayStation 5 e Xbox Series X|S si stanno dunque confermando come la perfetta evoluzione di PS5 e Xbox One, console in grado di enfatizzare quegli stessi pregi ma al contempo di smussare eventuali spigoli, come quelli ad esempio che hanno segnato il lancio della console Microsoft.

Ciò che conta è che entrambe vendono tantissimo (ai bagarini, direbbe qualcuno) e fanno crescere un settore che per il momento non conosce crisi, anzi è stato uno di quelli che durante i vari lockdown ha continuato a macinare numeri e attratto nuovi utenti.

Tutto considerato, pensavate che sarebbe andata così? Le vendite di PS5 e Xbox Series X|S vi hanno sorpreso? Ma, soprattutto, siete riusciti ad acquistare una console di nuova generazione? Parliamone.