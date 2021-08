Spider-Man Miles Morales resiste, Ratchet & Clank Rift Apart esce dalla classifica UK

È disponibile la classifica di vendita dei giochi scatolati del Regno Unito, ovvero uno dei mercati più grandi d'Europa e ottimo indicatore delle vendite dei videogame console e PC. In cima alla top 10 troviamo F1 2021. Marvel's Spider-Man Miles Morales resiste in classifica mentre Ratchet & Clank Rift Apart (l'altro gioco di Insomniac Games) esce.

Vediamo prima di tutto la classifica di vendita UK (dati calcolati fino al 30 luglio 2021):



F1 2021 The Legend of Zelda: Skyward Sword HD Mario Kart 8 Deluxe Animal Crossing: New Horizons Minecraft (Switch) Grand Theft Auto V Marvel's Spider-Man: Miles Morales Olympic Games Tokyo 2020: The Official Video Game FIFA 21 NEO: The World Ends with You

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Come potete vedere, Marvel's Spider-Man Miles Morales resiste in settima posizione, mesi dopo l'uscita. Se calcolassimo però solo le vendite dei giochi PS5, il gioco dedicato al secondo arrampicamuri di quartiere sarebbe al primo posto. Ratchet & Clank Rift Apart, invece, ha subito un grande calo e si trova ora nella posizione numero 40.

Tra le nuove uscite troviamo NEO: The World Ends with You, che si ferma in decima posizione. Potete leggere la nostra recensione a questo indirizzo. Infine, possiamo notare che il gioco delle Olimpiadi è risalito in classifica, spinto dall'evento sportivo che è attualmente in corso.

Come sempre la classifica è composta da molteplici titoli Switch, a partire da esclusive come The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, Mario Kart 8 Deluxe e Animal Crossing: New Horizons, ospiti fissi della classifica dei giochi scatolati UK. Ovviamente non mancano nemmeno dei giochi sempreverdi come Grand Theft Auto 5 e FIFA 21.

Se siete fan di Spider-Man, sappiate che Insomniac ha condiviso le statistiche per lo Spider-Man day.